Oldenburg Da sind sie wieder: die Spielverderber und Angsthasen. Da darf in einer Nacht mal ordentlich rumgeböllert werden, doch schon wird der mahnende Zeigefinger erhoben. Das Böllern in der Silvesternacht solle doch bitteschön verboten werden. So ein Quatsch! Das Problem sind nicht die Raketen und Knaller, sondern die Bölleridioten, die auf Menschen und Gebäude zielen.

Grundsätzlich spricht nichts gegen Feuerwerk. Ursprünglich sollte das Knallen böse Geister und Dämonen vertreiben. Heute bringt es vielen Menschen einfach nur Spaß, die Lichtspiele am Himmel zu bewundern. Und das ist der Punkt. Die Raketen sollen in die Luft geschossen werden und nicht auf Menschenansammlungen oder gar auf Polizisten und Rettungskräfte. Denn das ist einfach nur krank.

Wichtig ist deswegen der verantwortungsvolle Umgang mit dem Feuerwerk. Daher ist es richtig, dass es erst ab 18 Jahren erhältlich ist. Bei manchen scheint das Alter auf dem Ausweis jedoch nicht mit dem geistigen Alter übereinzustimmen – Blödheit lässt sich nun mal leider nicht verbieten.

Warum sollen also Menschen bestraft werden, die einfach nur eine Silvestertradition fortführen? Gegen die Bölleridioten muss vorgegangen werden – konsequent und mit harten Strafen. Vielleicht kapieren es diese Figuren dann endlich!