Oldenburg David Cameron, Vorvorgänger des britischen Premiers Boris Johnson, sucht seinen Platz in den Geschichtsbüchern und hat ihn zumindest in seinen Memoiren schon gefunden: Er ist der Mann, der den Briten den Brexit gebracht hat, weil er sie zu dieser für das Volk so wichtigen Frage hat abstimmen lassen. Das britische Volk hatte zwar zu dem Zeitpunkt, als die Abstimmung bekanntgegeben wurde, andere Fragen für wichtiger erachtet, als dass es das Verhältnis zur EU neu regeln wollte – geschenkt, Petitessen! Interessant ist auch, wie Cameron seinen ehemaligen Schulkameraden Johnson sieht: als prinzipienlosen Populisten. Da mag man wenig widersprechen, freilich zeigen drei Finger einer ausgestreckten Hand immer auf den, der es sagt.

