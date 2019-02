Oldenburg Alle Hoffnung auf Kooperation zwischen Europäischer Union und Arabischer Liga beruht auf einem Missverständnis. Auf einem Missverständnis über den Charakter der Arabischen Liga.

Dieser lockere Bund ist nicht im Ansatz mit der EU zu vergleichen, ja nicht einmal mit ihrem Vorgänger, der Europäischen Gemeinschaft. Heute sind es im Wesentlichen zwei Gemeinsamkeiten, die jene 22 Staaten und Territorien irgendwie eint.

Die eine ist die gemeinsame Sprache und eine gemeinsame – weit zurückliegende – große Vergangenheit. Die andere besteht heute in allgemeinem Misstrauen gegen den Iran. Die Mullahs in Teheran werden in der arabischen Welt, mit wenigen Ausnahmen unter den schiitischen Arabern, wegen ihrer massiven Aufrüstung und der Destabilisierung arabischer Länder gefürchtet und abgelehnt. Das haben auch die EU-Chefs erfahren, als sie versuchten, eine Iran-freundliche Passage in der Abschlusserklärung unterzubringen.

Ansonsten sind sich die arabischen Emire, Könige und Präsidenten ungeachtet wechselnder Bündnisse in herzlicher Abneigung verbunden. Nicht einmal der Hass auf Israel taugt mehr als einigendes Moment. Ist dann irgendwann das Öl alle, wird die geopolitische Bedeutung dieser Länder in Richtung Nullpunkt sinken.