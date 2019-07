Oldenburg Viel Solidarität und Unterstützung erfährt die festgenommene „Sea-Watch 3“-Kapitänin Carola Rackete, die mit 40 Flüchtlingen an Bord den Hafen von Lampedusa angelaufen hatte. Über 1,3 Millionen Euro an Spenden, friedliche Mahnwachen und Petitionen sind der richtige Weg, sich solidarisch mit der 31-Jährigen zu zeigen und ein Zeichen für ein weltoffenes Europa zu setzen.

Tausende Unterstützer, unter anderem auch viele deutsche Politiker, stehen geschlossen hinter Carola Rackete und fordern ihre Freilassung. Der Druck, den sie dadurch auf die italienische Regierung ausüben, ist nicht zu unterschätzen. Dieser muss bewusst sein, dass eine juristische Verfolgung der Kapitänin einen Sturm der Entrüstung auslösen wird – und das auch auf diplomatischer Ebene.

Durch den breiten Rückhalt wird zudem die Position von Carola Rackete gestärkt. Ihre Entscheidung, die Flüchtlinge trotz der Verbote der italienischen Regierung an Land zu bringen, wird von vielen befürwortet. Diese deutliche Unterstützung der Kapitänin und auch der privaten Seenotrettung im Mittelmeer ist ein klares Signal an die Regierung in Rom.

Die Unterstützer setzen sich durch Spenden, Mahnwachen und Petitionen für ein weltoffenes Europa ein. Trotz der Abschottungstaktik mancher Länder zeigen sich Tausende Europäer solidarisch mit den Flüchtlingen.

Und das zeigt etwas, das über den konkreten Fall hinaus wichtig ist: Auf friedliche Weise Solidarität für die Seenotrettung zu zeigen, ist in Zeiten der zunehmenden Abstumpfung gegenüber menschlichen Schicksalen ein wichtiges Signal für ein besseres Miteinander.

