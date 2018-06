Oldenburg Nach Maria, Mia und Mireille jetzt also offenbar Susanna. Solche Fälle lassen die Emotionen im Lande kochen. Mit jedem Fall offenbart sich aber auch immer deutlicher, wie zerrissen dieses Deutschland in der Asyl- und Einwanderungsfrage ist – und welche Ursache das hat.

Das Land ist heute mindestens in drei Lager gespalten. Da sind zunächst diejenigen, die solche Fälle flugs in ihr gefestigtes Weltbild einbauen: Einwanderer sind da generell Kriminelle, die nichts anderes im Sinn haben, als zu stehlen, zu morden und auf Kosten des deutschen Volkes zu schmarotzen. Solche Leute wollen nicht differenzieren. Ihr geschlossenes Weltbild, das keine Zweifel kennt, hindert sie daran, Zusammenhänge zu durchschauen.

Ein solches kann man auch dem anderen Extrem bescheinigen. Das verkörpern jene, für die Einwanderung grundsätzlich etwas Gutes und Hehres ist, je mehr desto besser. Sie ignorieren Verwerfungen wie Schattenseiten und brandmarken jene mit Vorliebe als „Nazis“, die sich weigern diese zu übersehen und damit zu leben.

Schließlich ist da die (schrumpfende) Mehrheit: Menschen, die durchaus bereit sind, Einwanderung zu akzeptieren, auf Einwanderer zuzugehen, zu helfen. Sie stehen von Fall zu Fall mehr vor der Frage, wie sie diesen guten Willen angesichts der Realität retten sollen. Immer deutlicher wird nämlich, wer die Schuld an vielfältigen Verwerfungen durch unkontrollierte Masseneinwanderung aus Krisengebieten trägt: die Politik.

Es handelt sich um das Versagen derjenigen, die sich die Macht seit 2015 teilen, mit der Kanzlerin an der Spitze. Da wurde freiwillig auf Kontrolle darüber verzichtet, wer sich im Land aufhalten darf. Da wurden Behörden wie das Bundesamt für Flüchtlinge zur Spielwiese von inkompetenten Ideologen. Da war eine Regierung, die ihren Bürgern jährlich rund 675 Milliarden Euro Steuern abnimmt, nicht in der Lage oder Willens, geordnete Verhältnisse herzustellen. Da wurden aus ideologischen Gründen Abschiebungen auf Sparflamme gefahren.

Nein, in diesem Land gibt es kein Defizit an Menschlichkeit. Aber sehr wohl ein Versagen von Politik und staatlichen Institutionen, denen in dieser Frage nicht mehr zu trauen ist.