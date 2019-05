Oldenburg Es ist wenig verwunderlich, dass es in der schnelllebigen Zeit, in der wir leben, um die Geduld häufig nicht mehr so gut bestellt ist. Laut des aktuellen Handelsreports haben insbesondere jüngere Menschen immer weniger Geduld beim Bezahlen – maximal 15 Sekunden darf das Ganze dauern. Das trifft natürlich auch den Handel. Er sollte also alles daransetzen, möglichst attraktive, schnelle Bezahlmöglichkeiten anzubieten. Das Ausland macht bereits in Teilen vor, wie das funktionieren kann. In China wird sogar per Gesichtserkennung bezahlt.

Jetzt könnte man natürlich zu mehr Geduld raten und klagen, aber in Zeiten großer Onlinekonkurrenz müssen regionale Händler alles versuchen, um ihre Vorteile auszuspielen und möglichst guten Service bieten. Das bedeutet auch, sich von alten Konzepten loszusagen und völlig Neues auszuprobieren.

Denn – und das zeigt der Handelsreport ebenfalls – Einzelhändler sind gerade wegen ihrer teils einzigartigen und besonderen Produkte auch als Kooperationspartner für Riesen wie Amazon interessant, die dadurch ihren Marktplatz attraktiv erweitern können. Wichtig ist allerdings, dass faire Konditionen ausgearbeitet werden, sodass nicht nur eine Seite profitiert. Nichts zu verändern wäre allerdings die denkbar schlechteste Option.