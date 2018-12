Oldenburg Afghanistan, Syrien: Weit weg, möchte man meinen. Doch nein. Diese 80 Morde sind letztlich nur das Extrem einer Entwicklung, die auch hierzulande nicht mehr zu übersehen ist. Es sind der Hass, die Verachtung und die gewaltgeschwängerte Feindseligkeit, die Journalisten, Journalismus und der freien Meinungsäußerung heute entgegenschlagen.

Dieser Hass bricht sich in den vergangenen Jahren auch in diesem Land immer deutlicher Bahn. Kostproben an die Adresse des Autors: „Mieses Dreckschwein! ... An die Wand!“ Schmierfink!“ „Entlassen!“ „Sind Sie Philosemit oder gar Jude?“ „Sie Judenknecht und Zio-Nazi!“

Das ist das Klima, in dem letztlich auch Gewalt blühen wird. Kamen solche Injurien früher selten und fast immer anonym, sind es heute nicht nur die viel gescholtenen Sozialen Medien, in denen derartige Schmutzkübel ausgeleert werden. Vielfach passiert das jetzt mit Klarnamen und ganz offiziell per E-Mail oder Telefon.

Der Hass hat natürlich wiederum eine Ursache: Sie ist der sinkende Stellenwert der Meinungsfreiheit in westlichen Gesellschaften. Wenn da allen Ernstes darüber debattiert wird, welche Grenzen Meinungsfreiheit haben muss, wenn mehr und mehr Tabus etabliert werden, dann muss man sich nicht wundern, wenn diejenigen, deren Geschäftsgrundlagen die Meinungs- und Informationsfreiheit sind, zu einer Art Freiwild werden. Wie sagte einmal jemand so treffend: Man kann einen Diskurs über die Grenzen der Meinungsfreiheit führen – oder man kann Meinungsfreiheit praktizieren.