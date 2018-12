Oldenburg Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband konnte gerade noch einen Zusammenbruch der Trinkwasserversorgung abwenden. Knapp 2000 Landwirte in Niedersachsen mussten Dürrehilfen beantragen. Und in ganz Deutschland waren die Feuerwehren bei unzähligen Wald- und Moorbränden in Einsatz. Der Schaden dieses Hitzesommers war enorm. Und dieser Sommer wird keine Ausnahmeerscheinung bleiben. Denn der Klimawandel betrifft nicht mehr nur vom Untergang bedrohte pazifische Inselstaaten und von der Wüste umzingelte afrikanische Länder weit weit weg von hier; er ist längst vor der Haustür angekommen.

Um so mehr empört es, dass sich die internationale Gemeinschaft so schwer tut, einen konkreten und kontrollierbaren Fahrplan zur Begrenzung der Erderwärmung auf den Weg zu bringen. Da feilschten Tausende Delegierte von fast 200 Staaten bei der UN-Konferenz in Kattowitz zwei Wochen lang um jedes einzelne Wort. Und als dann am Freitagmorgen die polnische Präsidentschaft den Entwurf vorlegte, ist dabei offenbar herausgekommen: je schwammiger die Formulierung desto besser. So wird das mit der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens nichts.

Als dort das große Ziel vor zwei Jahren verkündet wurde, haben die Staats- und Regierungschefs alle freundlich in die Kameras gelächelt und schöne Worte formuliert. Jetzt, wo es um Verzicht auf Kohlekraftwerke, um einen Umbau der Verkehrssysteme und um Entschädigungen für Umweltschäden geht, sind sie verschwunden.

Den Mut, klar zu sagen, dass die Rettung unseres Planeten nicht ohne Verzicht, nicht ohne Veränderungen und nicht ohne Kosten für jedes einzelne Land, aber auch jeden einzelnen Bürger möglich ist, haben nur die Staatschefs der Inselstaaten und Wüstenländer.