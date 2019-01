Oldenburg Es ist also doch noch möglich, große Konflikte hierzulande gemeinschaftlich zu lösen. Mit der Einigung auf einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 ist der Kohlekommission ein Spagat geglückt, der sicher nicht jeden zufriedenstellt, der unterm Strich aber eine vernünftige Lösung bietet.

Natürlich wäre aus Klimaschutzgründen ein früherer Abschied von der Kohle wünschenswert. Das würde aber das energiepolitische Zieldreieck aus Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit vollends aus der Balance bringen. Immerhin muss für eine stabile Versorgung ein Drittel der Stromproduktion ersetzt werden – und das wird nicht nur durch unregelmäßigen Wind- und Solarstrom gelingen. Zudem fehlt es an Netzen. Und große Stromspeicher sind bislang nur im Planungsstadium erkennbar.

Was jedoch heute schon klar ist, ist dass der Ausstieg aus der Kohle teuer erkauft werden muss. Nicht nur, dass rund 40 Milliarden Euro an Hilfen in die vom Strukturwandel betroffenen Regionen fließen werden. Sollen – wie angekündigt – drastische Strompreisanstiege vermieden werden, wird das nur über milliardenschwere staatliche Zuschüsse gelingen.

Deutschland wagt ein riskantes, aber richtiges Experiment. Und anders als beim überstürzten Atomausstieg liegt diesem dieses Mal auch ein brauchbarer Plan zugrunde.