Oldenburg Keine Frage: Der Schaden, den die V-Mann-Affäre in Niedersachsen verursacht hat, ist immens. So werden sich jetzt andere von der Behörde eingesetzte V-Leute zu Recht fragen, ob ihre Tarnung noch sicher ist. Und auch das Anwerben neuer Spitzel dürfte in Zukunft wesentlich schwieriger werden.

Richtig ist deshalb der Rückzug von Verfassungsschutz-Chefin Maren Brandenburger. Sie mag die Panne nicht persönlich verursacht haben, sie ist aber diejenige, die die politische Verantwortung zu tragen hat. Das wird die 50-Jährige erkannt haben, dafür ist sie Profi genug.

Natürlich weckt dieser Fall Erinnerungen an die Maaßen-Affäre. Der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz sollte nach einem umstrittenen Interview zwar entlassen werden, allerdings bot ihm Innenminister Seehofer zunächst einen hoch dotierten Posten in seinem Ministerium an. Der Aufstand dagegen war groß. Auch seitens der SPD.

Doch dieser Fall in Berlin ist nicht mit dem in Hannover vergleichbar. Hans-Georg Maaßen hatte sich die Sache selbst eingebrockt, während Maren Brandenburger für die Fehler ihrer Mitarbeiter einsteht. Das ist der feine Unterschied. Deshalb hat sie eine zweite Chance an anderer Stelle verdient.