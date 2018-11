Oldenburg Den Grünen dürfte es so langsam unheimlich werden. Bei 22 Prozent liegt die Partei aktuell im Politbarometer. Vor der SPD, knapp hinter der CDU. In ihrer Historie erreichten die Grünen als bestes Bundestagswahlergebnis bisher 10,7 Prozent im Jahr 2009.

Dieser Erfolg kommt nicht zufällig daher, er hat mehrere Gründe: Vor allem sind es die neuen Köpfe an der Parteispitze. Mit Robert Habeck und Annalena Baerbock führen zwei Realos die Partei, während das linke Lager größtenteils stillhält. Vorbei der Streit, der bei den Grünen in der Vergangenheit oft als Markenzeichen galt. Gerade in Zeiten, in denen sich andere Parteien zoffen wie die Kesselflicker, empfinden das viele Wähler als wohltuend.

Zudem sind es die Themen, mit denen die Grünen punkten. Durch den Dürresommer in Deutschland ist das Bewusstsein der Bürger für den Klimaschutz sensibilisiert worden. Und auf diesem Gebiet trauen viele Wähler den Grünen am meisten zu. Zumal man nicht mehr als Verbotspartei daherkommt, sondern versucht, den Bürger mitzunehmen.

Doch die Grünen sollten sich nicht zu früh freuen. Auch in der Vergangenheit gab es Umfrage-Hochs zwischen den Bundestagswahlen; als es ernst wurde, ging’s oft wieder bergab. Die Grünen sind also gewarnt.