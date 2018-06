Oldenburg Nein, mit Ruhm hat sich niemand in der Landesregierung und den sie tragenden beiden großen Parteien bekleckert. Das Versprechen, einen neuen Feiertag in Niedersachsen zu schaffen, wurde jetzt im Landtag zwar eingelöst. Der Reformationstag hat – trotz einer am Ende breiten Mehrheit – nur mit viel politischem Ach’ und Krach die Kurve im Parlament bekommen.

Das hat Martin Luther nicht verdient. Um das zerschlagene Porzellan wegzuräumen, wird es noch einige Zeit brauchen.

Die Suche nach einem geeigneten neuen Feiertag glich in den letzten Monaten einem Paradebeispiel für politisches Missmanagement. Statt den Dialog mit wichtigen Religions-Gruppen zu suchen, knallen Ministerpräsident Weil und Vize Althusmann frühzeitig den Reformationstag auf den Tisch – und verprellen damit sowohl die jüdischen wie die katholischen Mitbürger. Von Muslimen ganz zu schweigen. Denn das Ganze geschieht mit der Attitüde à la Merkel: Alternativlos.

Warum eigentlich? Warum wurden nur Religionsgruppen und die Wirtschaft in die Staatskanzlei eingeladen? Warum durften die normalen Niedersachsen sich nicht an der Entscheidungsfindung beteiligen? Beispielsweise in Form von Bürgerdialogen? Vorschläge dafür hat es genug gegeben. Auch ein Bürgerentscheid wäre denkbar gewesen. Vorbei. Chance vertan, die Bürger mitzunehmen.

Einer Frage müssen sich die Befürworter des Reformationstages aber noch stellen: Wie begehen wir eigentlichen diesen Tag? Was wollen wir feiern, woran erinnern? Bisher gibt es weder Vorstellungen noch Vorschläge.

Ein Armutszeugnis.