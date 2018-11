Oldenburg Die Zahlen zur Halbzeit des Kandidatenwettbewerbs zeigen: Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) ist offenbar die folgerichtige neue CDU-Chefin. Das ist fatal.

Die Partei und ihr Umfeld scheinen nicht fähig und willens, sich vom Merkel’schen Schatten zu befreien. AKK will nicht „Mini-Merkel“ sein, sagt sie – ein politischer Klon ist sie allemal. Ihre Politik würde nur in Stilfragen abweichen. Die Gründe für AKKs Führung sind daher klar: Der Merkelismus hatte 18 Jahre Zeit, sich durch die Partei zu fressen. Vor allem die Funktionäre sind längst auf Linie, und sie halten schließlich die Macht in Händen.

Nicht zu vergessen ist auch der Aderlass an Mitgliedern seit der Zeit der Euro- und Griechenland-Krise. Strukturell haben sich da vor allem Konservative und Wirtschaftsliberale resigniert aus der Partei verabschiedet, während sozial- und gesellschaftspolitisch eher links tickendes Personal geblieben ist. Die CDU ist darum heute eine Partei links der Mitte. Darüber täuschen auch die wenigen konservativen Restbestände nicht hinweg.

Kramp-Karrenbauer will ihre Partei wieder zu 40 Prozent führen, sagte sie auf der Regionalkonferenz in Halle. Mit Merkel-Linkskurs wird das aber nichts. Der mag zurzeit die größten Sympathien genießen, er hat jedoch die AfD erst möglich gemacht, und er bringt der CDU keinen einzigen Wähler zurück, der ihr wegen der Erosion konservativer oder wirtschaftsliberaler Haltungen von der Fahne gegangen ist.