Oldenburg Rücktritt vom Amt des CSU-Vorsitzenden, aber Verbleib im Amt des Innenministers. Das ist ein echter Seehofer, ein Minister auf Zeit, der seinen eigenen Ausstieg aus der Politik selbst gestalten wollte.

Das ist ihm misslungen wie seine Amtsführung in Berlin. Ein Super-Ministerium ließ sich Seehofer zusammenschneidern nachdem er zwangsweise auf den Ministerpräsidenten-Posten in Bayern verzichten musste: Seehofer, der keinem Kabinettsstreit aus dem Weg ging, der in Sachen Asyl und noch einmal in der Affäre Maaßen die Koalition an den Abgrund brachte. Seehofer, der im Sommer seinen Rücktritt anbot und beide Ämter behielt. Seehofer, der Unverzichtbare, der seine Partei voranbringen will, aber den rechten Zeitpunkt zur Amtsübergabe verpasste. Seehofer, der vor Jahren seinen Rücktritt als Ministerpräsident in Aussicht stellte und entdeckte, dass keiner der perspektivischen Nachfolger recht war, weshalb er selbst seine erneute Kandidatur ins Spiel brachte.

Jetzt will er es noch einmal wissen und weiter als Minister agieren. Man vermag es sich nicht recht vorzustellen, wie Seehofer als Nicht-mehr-Parteichef und Doch-noch-Minister seiner Partei gute Dienste leisten will.

Was bleibt ist das Bild eines politischen Eigenbrötlers, der durch seine sturen und widersinnigen Handlungen seine politische Lebensleistung infrage stellt. Nun wird Seehofer noch eine Weile den Störenfried geben im Kabinett, zur Freude seiner Kritiker außerhalb der Regierungsparteien und zum Schrecken der Regierenden. Irgendwann wird er die Lust verlieren und den Rückzug antreten – noch bevor die Legislaturperiode zu Ende ist. Ein Neustart der Regierungsarbeit ist mit einem Minister Seehofer jedenfalls schwer vorstellbar.