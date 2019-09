Oldenburg Von Aufbruchstimmung und einem Neuanfang ist beim Start der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt die Rede. Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen zeigt den Golfnachfolger „ID.3“, einen kompakten Elektrowagen, und präsentiert ein neues Logo. Menschen sollen im Vordergrund stehen, heißt es. Alles gut also? Mitnichten. Denn die diesjährige IAA ist vor allem ein Spiegelbild der Unsicherheit, die in der Autoindustrie umgeht.

