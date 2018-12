Oldenburg Die Nachricht, dass in den nächsten Jahren Tausende Stellen in den VW-Werken in Emden und Hannover wegfallen sollen, sorgt nicht nur für Aufsehen, sondern zeigt, wie spät die deutsche Autoindustrie die Zeichen der Zeit erkannt hat, auf alternative Antriebe zu setzen – hoffentlich noch nicht zu spät.

Dass der Umstieg auf alternative Antriebsarten mit Stellenabbau einhergeht, dürfte den Verantwortlichen schon viel eher klar gewesen sein. Den Preis zahlen momentan vor allem die befristet Beschäftigten, für die es – im Gegensatz zu den Stammbeschäftigten im Emder VW-Werk keine Jobgarantie bis 2028 gibt. Noch lässt sich der sinkende Mitarbeiterbedarf sozialverträglich kompensieren.

Doch was kommt danach? Nur, wenn man Kräfte künftig bündelt, wird es möglich sein, sich international zu behaupten und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Denn die Industrie ändert sich. Fragt sich nur, welche Rolle Deutschland zukommt.