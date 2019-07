Oldenburg Boris Johnson hat beim TV-Duell mit seinem innerparteilichen Herausforderer Jeremy Hunt das getan, was er in der Vergangenheit bereits praktiziert hat: Er macht Stimmung für den Brexit – bleibt in seinen Aussagen aber im Nebulösen, wenn konkrete Fragen an ihn gerichtet werden. Beispiel gefällig: Ob er denn zurücktreten werde, wenn Großbritannien nicht – wie von ihm versprochen – am 31. Oktober aus der EU austreten werde? Johnson gibt darauf keine klare Antwort. Ähnlich hatte er es bereits vor Jahren als einer der Hauptvertreter der Brexit-Kampagne gehandhabt. Damals versprach er den Bürgern Einsparungen bei einem EU-Austritt. Doch diese Aussagen entbehrten jeder Grundlage. Sprüche und leere Versprechungen, das ist seine Strategie.

