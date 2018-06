Oldenburg Endlich greifen die Umweltminister in Deutschland den künftigen Umgang mit dem Wolf als wichtiges Konferenzthema auf. Die Wolfsdebatte ist emotionalisiert wie kaum eine andere. Tierfreunde und Nutztierhalter, die unter den Rissen des gefährlichen Raubtiers leiden, stehen sich unversöhnlich gegenüber. Beide Seiten fühlen sich im Recht: Absoluter Schutz des Wolfs kontra Forderung nach regulierenden Abschüssen. Den Streit auf rationale Füße zu stellen, ist dringend notwendig.

Leben bereits ausreichend Wölfe in Deutschland und in Niedersachsen, so dass man sich jetzt um den Schutz der Nutztiere kümmern muss? Vieles spricht dafür. Oder muss man der Natur ihren freien Lauf lassen? Gerade hinter dieser Frage steckt die Ur-Angst: Wann greift ein Wolf den ersten Menschen an? Vielleicht ein Kind?

Die Umweltministerkonferenz wird kaum alle offenen Fragen beantworten können. Aber wenigstens eine Richtung ins Visier nehmen, darf die Expertenrunde schon.