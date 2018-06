Oldenburg Die Vereinigten Staaten verlassen den UN-Menschenrechtsrat – und völlig voraussehbar feiert in den Reaktionen der deutsch-europäische Antiamerikanismus fröhliche Urständ. Dabei haben die Amerikaner in diesem Fall völlig recht. Diese Gremium ist eine der auffälligsten Absurditäten des daran nicht eben armen UN-Systems. Es ist heuchlerisch und zeigt immer wieder antisemitische Züge.

Ein Blick auf die illustren Mitglieder dieses Wächterrates der Menschenrechte zeigt: Da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Verbrecherregime „wachen“ da über die Rechte von Menschen, die sie selbst mit Füßen treten.

Da ist Venezuela. Dort knebelt die Regierung die Opposition, Wahlen werden gefälscht und eine diebische Linksdiktatur hat das Land in eisernem Griff. Da ist China: Dort gibt es Heere von Lagerinsassen. Politische Freiheiten existieren nicht, dafür ist der Kopfschuss für geringste Delikte wohl bekannt. Da sind die Philippinen. Dort führt der Präsident einen „Krieg gegen die Drogen“ unter Hintanstellung von Recht und Gesetz. Die Polizei ist zur Todesschwadron verkommen.

Um es kurz zu machen: Von den 47 aktuellen Mitgliedern haben fast die Hälfte selbst schwerste Menschenrechtsverletzungen auf dem Kerbholz.

Das ist schlicht ein Skandal, und das hat Folgen: Der Rat entwickelt seit seiner Gründung eine Form von institutionalisiertem Antisemitismus, der sich stets gegen den jüdischen Staat richtet. Zwischen 2006 und 2016 wurde Israel dort 68 Mal verurteilt. Syrien – an zweiter Stelle in der „Hitliste“ der Verurteilungen – nur 20 Mal, trotz eine siebenstelligen Zahl an Opfern des Bürgerkrieges. China kein einziges Mal, ebenso wenig wie die Türkei, Russland, Venezuela oder die mörderische Hamas im Gazastreifen.

Zudem lässt der Rat Israel regelmäßig eine politische „Sonderbehandlung“ zukommen – in jeder Sitzung gibt es einen festen Tagesordnungspunkt zum jüdischen Staat. Das passiert keinem anderen Land der Welt, nur der einzigen Demokratie im Vorderen Orient.

Der Rat hat sich letztlich zu einem Instrument zweifelhafter Machthaber entwickelt, von ihren eigenen Schweinereien abzulenken, indem – wieder einmal – der Jude zum Inbegriff des Bösen gemacht wird. Westliche Demokratien, aktuell auch Deutschland, sekundieren diesem Treiben willig.

Der Rückzug der USA kam im Übrigen nicht überraschend. Ein ganzes Jahr haben die Amerikaner versucht, diese Zustände zu mildern. Vergeblich.

Angesichts dessen ist es an der Zeit, dass Deutschland und andere westliche Demokratien dem US-Beispiel folgen.