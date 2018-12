Oldenburg In unserer kurzlebigen Zeit ein „Wort des Jahres“ zu küren, ist ein Widerspruch in sich – weil sich schon kein Mensch mehr das Wort aus dem vergangenen Jahr erinnert. Oder wussten Sie noch, dass es 2017 „Jamaika-Aus“ war? Von dem Aus redet heute übrigens keiner mehr.

Nun ist also „Heißzeit“ von der vollakademischen Jury gekürt worden, weil der Sommer so lang und so furchbar trocken war. Aber haben wir das Wort oft gehört? Nein. Zudem herrscht jetzt der Winter, und auch mit dem zweiplatzierten Wort „Funklochrepublik“ trifft man nicht gerade auf einen gebräuchlichen Ausdruck.

Soll es also eher um den einfallsreichsten Begriff gehen? So ganz genau wissen das die Juroren offensichtlich selbst nicht. Mal wählt man bekannte Worte (2015: Flüchtlinge), mal gibt man sich gebildet (2016: postfaktisch). Kurz und gut: Die Wahl zum Wort des Jahres verläuft mehr schlecht als recht.

Im Lostopf der Jury war vor Jahren auch mal das „Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“, das allen Ernstes im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern verhandelt wurde. Leider hat es der Ausdruck damals nicht geschafft. Er wäre wenigstens putzig gewesen.