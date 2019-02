Oldenburg Eins ist am Tag drei der Kündigung des Mittelstreckenraketen-Vertrages (INF) schon einmal sonnenklar: Der alte Fuchs Wladimir Putin hat einen wichtigen psychologischen Erfolg zu verbuchen. Die Nato ist dabei, sich über die Frage einer Nachrüstung zu spalten, und in Deutschland geht der Riss quer durch die politische Landschaft.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ruft nach einer „neuen Friedensbewegung“. SPD-Generalsekretär Klingbeil hält US-Waffen als Antwort auf die bereits existierenden russischen für den „falschen Weg“ und wirft Trump und Putin in den gleichen politischen Topf. Die Union will hingegen keine Reaktion ausschließen. Recht hat sie! Wer nämlich – wie das die SPD tut – von vornherein eine Option begräbt, der gibt sich in die Fänge des Gegners, weil er sich der Handlungsmöglichkeiten beraubt.

Ganz zu schweigen von der Frage, was wohl Balten und Polen zu derartigem Defätismus sagen werden. Dort kann man sich noch gut an die Zeiten unter russischer Knute erinnern. Die Deutschen – und vor allem die SPD-Genossen – müssen jetzt klar Stellung beziehen. Die Zeit des Hoffens und Lavierens ist vorbei.

Zudem bleibt ja die historische Lehre: Harte Nato-Reaktionen auf sowjetische Rüstungsprovokationen haben einst zunächst zum INF-Vertrag und dann zum wirtschaftlichen Zusammenbruch des Kommunismus geführt. Der rüstete sich schlicht selbst tot.

In Deutschland sollte man sich jetzt jedoch zu allererst überlegen, ob es wirklich eine gute Idee ist, sich energiepolitisch von einem Land abhängig zu machen, das uns mit Atomwaffen bedroht. Ist die Nordstream-Gasleitung nicht vielmehr ein Sicherheitsrisiko? Die „Energiewende“ hat nun mit diesen Fragen eine strategische, sicherheitsrelevante Bedeutung gewonnen, über die geredet werden muss.