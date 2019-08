Oldenburg Wir Deutsche lieben unser Bargeld. Lange galt es als undenkbar, dass es irgendwann abgeschafft wird. Doch die Entwicklung in diese Richtung ist inzwischen erkennbar. Immer mehr Verbraucher zahlen elektronisch. Handelsketten haben den Trend erkannt und rüsten entsprechend auf. Geldinstitute dürfte es freuen, denn das Aufbewahren und die Infrastruktur für Bargeld verursachen Kosten. Und die Konzerne freuen sich über Kundendaten – denn ohne Eigennutz bietet niemand etwas an.

Wer elektronisch zahlt, sollte daher wachsam sein. Denn die Privatsphäre ist ein hohes Gut. So bequem bargeldlose Alternativen sein mögen: Wer möchte sein Einkaufsverhalten bis ins letzte Detail auf irgendwelchen ausländischen Servern dokumentiert wissen? Und: Kriminelle finden ohnehin auch digital Wege, um ihre üblen Machenschaften auszuüben.

Statt Bares abzuschaffen, sollte es daher möglichst viele Bezahlmethoden geben. Der Kunde entscheidet, was er wann benutzen möchte. An der Supermarktkasse mag es das Smartphone sein, bei privaten Dingen dann besser in bar.