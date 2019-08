Oldenburg Mit dem Verkauf an den aserbaidschanischen Ölriesen Socar und den Erläuterungen in der Halbjahresbilanz hat die EWE einen Schlussstrich unter das Kapitel Türkei gezogen. Und das ist auch gut so. Denn trotz der lange Zeit zumindest soliden Geschäfte am Bosporus, erwies sich das Türkei-Engagement immer mehr als Klotz am Bein für den Oldenburger Energiekonzern – wirtschaftlich wie politisch. Ganz abgesehen von den finanziellen Belastungen durch die Abwertung der türkischen Lira: Auch in der Heimat, bei kommunalen Anteilseignern und vielen Bürgern, schwand das Verständnis dafür, dass sich die EWE so stark in der Erdogan-Türkei engagierte.

Keine Freiartikel mehr in diesem Monat. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe