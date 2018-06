Oldenburg Die vorübergehende Festnahme des Audi-Vorstandschefs Rupert Stadler ist der bisherige Höhepunkt eines beispiellosen Wirtschaftsskandals in Deutschland. Es ist kaum zu glauben, aber die verhängte Untersuchungshaft für Stadler macht deutlich, dass beim Diesel-Skandal der Fisch tatsächlich vom Kopfe her stinkt.

Da fällt einem auch sofort der selbstgefällige Ex-Volkswagen-Boss Winterkorn ein, der es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt und ganz offensichtlich mindestens ebenso viel Dreck am Stecken hat, dass ihn die Amerikaner am liebsten auch sofort einbuchten würden.

Beruhigend an dem Skandal erscheint allenfalls, dass die Mühlen der Justiz langsam, aber gründlich mahlen und die Bosse unabhängig von Einfluss und Macht zur Rechenschaft gezogen werden. Man darf hoffen, dass das am Ende dazu führt, dass diese Herrschaften sich nicht doch noch auf ihren pompösen Altersruhegeldern ausruhen können und dabei über das dumme Volk feixen.

Was eher beunruhigend ist: Die Politik ist weit weniger konsequent als die Justiz. Sie lässt die Betrüger weiterhin mit ihrer Weigerung durchkommen, für ihren Beschiss auch gegenüber dem Verbraucher einzustehen.