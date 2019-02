Oldenburg Die Bundesländer sind in großer Zeitnot. Bis zum Ende des Jahres muss eine tragfähige Lösung her, um die Regeln für die Erhebung der Grundsteuer zu erneuern. Doch der Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte es in sich, deshalb war ihm auch keine Mehrheit beschieden: Scholz wollte ein wertabhängiges Modell, das freilich auch einen enormen Erfassungsaufwand bedeutet hätte. 36 Millionen Grundstücke müssen neu bewertet werden. Die schlichte Version der Christdemokraten (die Grundstücksfläche zum Maßstab zu machen) wollte Scholz nicht. Dabei ist Scholz’ Ansatz, mehr Gerechtigkeit zu schaffen.

Nun ist die Grundsteuer eine Objektsteuer (anders als die Einkommensteuer), sie an den Marktwerten zu orientieren, kann neue Ungerechtigkeiten schaffen. Der Rentner in einer Altbauwohnung in zentraler Lage einer Großstadt müsste unter Umständen mehr bezahlen, als ein kinderloses Paar, das in der eigenen Immobilie am Stadtrand lebt.

Wichtig ist, dass den Kommunen die konstante Einnahmequelle erhalten bleibt. Die Grundsteuer ist nämlich im Gegensatz zur Gewerbesteuer eine relativ stabile Einnahmequelle der Städte und Gemeinden. Während Gewerbesteuer ertragsabhängig ist (und auch nicht alle erfasst – Freischaffende müssen keine Gewerbesteuer entrichten), kann der Kämmerer mit der Grundsteuer fest planen. Und wenn es zu keiner Einigung kommt, käme es für die Kommunen ganz schlimm. Dann fehlt der Grundsteuer ab 2020 die Rechtsgrundlage. Kein Bescheid dürfte rausgeschickt werden.