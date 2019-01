Oldenburg Das hat sich das Kultusministerium in Hannover ja schlau ausgedacht und vermutlich auch gut gemeint: Ein noch relativ neuer Erlass der obersten Schulbehörde in Niedersachsen besagt, dass bei Schul-Fahrradexkursionen Helmpflicht besteht. Jeder Schüler muss also einen Helm tragen, wenn die Klasse gemeinsam übers Land oder durch die Stadt radeln will. Sicherer wäre das wohl.

Doch – was in mancher Amtsstube noch nicht angekommen sein mag – die Realität sieht leider anders aus. Bis zur vierten Klasse mag das mit dem Fahrradhelm ja noch klappen. Doch auch hier gibt es Kinder, die kaum aus der Sichtweite der Eltern sind und ihren Helm hinter sich in den Fahrradkorb werfen. Und nun sollen Eltern nicht nur ihren jungen Sprösslingen, sondern auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen erzählen, dass sie einen Helm aufsetzen müssen, wenn sie mit der Schule eine Radtour machen wollen?

Sorry, liebes Kultusministerium, aber gut gemeint ist eben nicht immer auch gut gemacht. Dieser Erlass besteht keinen Praxistest, weil er vollkommen an der Realität vorbeigeht. Note 6, schnell zurück in die Schublade damit.