Oldenburg Das sieht doch ganz gut aus: Die Teuerungsrate in Deutschland ist auf 1,4 Prozent gesunken. Noch vor kurzer Zeit lag der Wert deutlich über zwei Prozent, das nagte relativ große Löcher in die Kaufkraft. Herrscht bei den Preisen nun also wieder Entwarnung?

Tatsächlich lassen einige Faktoren, die die Verbraucherpreise treiben können, tendenziell nach. Dazu gehören die Preise einiger Rohstoffe. Sollte die Konjunktur – wie erwartet – sich weiter abschwächen, würde auch die Lohnentwicklung wieder stärker gedeckelt.

Allerdings sollte man sich bei der Betrachtung der Teuerungsrate immer vor Augen führen: Hinter einer scheinbar harmlosen durchschnittlichen Verteuerung eines Warenkorb-Inhaltes um „1,4 %“ kann sich für bestimmte Bevölkerungsgruppen dennoch Ungemach und eine Reduzierung des Lebensstandards verbergen.

Beispiel: Jemand, der in eine Metropole umziehen muss, hat vielleicht auf einmal im Jahresvergleich eine um 20 Prozent höhere Mietbelastung. Der fühlt sich von der offiziellen Statistik nicht dann abgebildet. Und so geht es nicht wenigen Bevölkerungsgruppen.