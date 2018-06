Oldenburg Jetzt führt also eine Populisten-Regierung in Italien. Am Ende siegte das Prinzip: Besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Die „Regierung des Wandels“, europakritisch und russlandfreundlich, will das Land verändern. Aber einmal abgesehen von dem in Aussicht gestellten Geldsegen aus Steuergeschenken und Sozialhilfen, deren immense Höhe die europäischen Regierungen aufschreckte: Der neue Regierungschef Giuseppe Conte löst eher keine Emotionen aus. Wohl kaum jemand kennt seine konkreten politischen Ziele, immerhin gilt er als überzeugter Europäer. Nur dürfte er in der neuen Regierung eine schwache Position haben.

Das Regierungsprogramm der Parteien beunruhigt die Märkte und die EU. Soll man sich um Italien Sorgen machen? Ja, man muss. Man kann, man muss diese Regierung für problematisch halten, man wird sie für vieles kritisieren müssen, was sie tut.

Wer jetzt aber meint, über „die Italiener“ den Stab zu brechen, macht die Sache nicht besser. Die Regierung ist mehrheitlich gewählt. Was für eine Halbwertzeit sie hat, steht auf einem anderen Blatt.