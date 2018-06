Oldenburg An mahnenden Beispielen mangelt’s nicht: Zig Milliarden Euro wurden in den letzten Jahren in prestigeträchtige Projekte gesteckt: Berliner Flughafen BER, Transportflieger der Bundeswehr oder Elbphilharmonie in Hamburger. Im Konzertsaal ist wenigstens Musik zu hören. Der Luftwaffen-Flieger beschäftigt vor allem das Bodenpersonal, das auf dem Berliner BER noch nie gesichtet wurde. Eine Investitionsruine. Manche zweifeln, ob Deutschland überhaupt noch Groß-Projekte kann.

Und jetzt traut sich Niedersachsen gleich an zwei Mega-Vorhaben: Den kompletten Neubau der beiden Universitätskliniken mit Weltruf in Hannover und Göttingen. Beide Projekte ähneln einer Operation am offenen Herzen.

Der ärztliche Betrieb soll ebenso wie Forschung, Wissenschaft und Lehre während des Eingriffs weitergehen. Das hat es noch nicht gegeben. Man muss kein Pessimist sein, um mögliche Pleiten, Pech und Pannen zu ahnen. Von explodierenden Kosten ganz zu schweigen, die längst die Zwei-Milliarden-Grenze in der Kalkulation überschreiten. Niedersachsen zeigt Mut.

An der Notwendigkeit, beide Klinik-Standorte zu sanieren, bestehen keine Zweifel. Im Gegenteil. Wenn nicht bald etwas passiert, droht die medizinische Exzellenz in Hannover und Göttingen den Anschluss im weltweiten Maßstab zu verlieren. Es wäre fatal nicht nur für Niedersachsen, sondern für ganz Deutschland.

Dass die Landesregierung und insbesondere der zuständige Wissenschaftsminister Thümler angesichts der Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren ausgegeben werden müssen, Kontroll-Sicherungen in beide Projekte einbaut, ist nicht nur klug und gut für den Steuerzahler. Es könnte auch sein politisches Überleben sichern.