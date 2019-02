Oldenburg Nun ist die Phase der Entspannung nach dem Untergang des Sozialismus wohl endgültig vorbei. Das Ende des INF-Vertrages macht eine Konfrontation sichtbar, die in Wirklichkeit bereits seit Jahren virulent ist: Es geht wieder Russland gegen den Westen, und das zwingt Deutschland, einmal mehr politische Konsequenzen zu ziehen.

Es gibt Menschen, die glauben, Berlin solle die sicherheitspolitische Bindung an den Westen hintanstellen und versuchen, eine Mittlerrolle in dem herandämmernden Konflikt einzunehmen. Das sind üble Träume, denn es war seit 1945 ausschließlich die Bindung an die Vereinigten Staaten, die Westdeutschland die Freiheit und ganz Europa den Frieden gesichert hat. Das wird auch in Zukunft so sein.

Das bedeutet auch, dass dieses Land erheblich größere Anstrengungen bei der Verteidigung unternehmen muss – da hat Donald Trump völlig recht. Dies wiederum meint vor allem, dass die Groko endlich die unter ihrer Ägide völlig vor die Hunde gekommene Bundeswehr zu so etwas wie einer verteidigungsfähigen Armee macht. Es bedeutet, dafür zu sorgen, dass Schiffe schwimmen und U-Boote tauchen, Panzer rollen und Jäger fliegen, statt etwa in Wilhelmshaven eine Marinekapelle einzurichten. Zur deutschen Sicherheit in Nach-INF-Zeiten trägt Blasmusik nämlich nicht bei. Oder sollen die Musiksoldaten an der Mole „Highway to hell“ spielen, wenn Deutschlands Seelenverkäufer zur Übung auslaufen?