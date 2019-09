Oldenburg Gemeinsam ist man stärker – dieses Sprichwort hatte lange Zeit im Bankensektor keine Gültigkeit. Denn hier stand beziehungsweise steht der Konkurrenzgedanke meist im Vordergrund. Nun streben die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkasse eine bis dato nicht dagewesene Kooperation an. Sie möchten Geschäftsstellen an mehreren Standorten zusammenlegen.

Die Beweggründe sind klar: In Zeiten der Niedrigstzinsen, zunehmender Digitalisierung und hohem Wettbewerbsdruck wird es für Geldhäuser immer schwieriger, sich zu behaupten. Häufig werden Filialen geschlossen, mit gravierenden Folgen für Kunden. Daher ist diese Entscheidung ein mutiger und richtiger Schritt. Denn was wäre die Alternative? Jetzt haben Kunden zumindest an einigen Tagen in der Woche einen Ansprechpartner und ein gleichbleibend dichtes Filialnetz. Und alles, was am Automaten erledigt werden kann, ist an allen Öffnungstagen institutsübergreifend möglich.

Dieses Modell könnte und sollte Schule machen, denn auch Geldinstitute müssen sich neu erfinden, um auf die Anforderungen der Kunden zu reagieren. Einerseits wird Online-Banking für einfache Dienstleistungen immer beliebter, andererseits ist eine persönliche Kundenberatung bei komplexeren Fragen immer noch für viele ein Muss. Also: Nur Mut!