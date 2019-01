Oldenburg In vielen Berufen ist die Meisterpflicht im Jahr 2004 weggefallen. Das hat das Angebot zwar vergrößert, allerdings gibt es schon länger Kritik an dem Modell. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer dringt auf eine Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Berufen. Er warnt vor Wettbewerbsverzerrung und Schaden für das Image des Handwerks.

Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn genau so wenig, wie ein Meisterbrief zu 100 Prozent Qualität garantieren kann, kann pauschal gesagt werden, dass ein Selbstständiger, der sich Qualitäten selbst angeeignet hat, per se schlechtere Ergebnisse abliefert. Der Kunde sollte aufmerksam genug sein, um zu erkennen, ob das neue Badezimmer zum Spottpreis wirklich von erstklassiger Qualität sowohl vom Material als auch von der Verarbeitung her sein kann.

Kunden sollten Handwerkern, ob nun mit oder ohne Meisterbrief, immer vorher auf den Zahl fühlen und schauen, ob Fragen zufriedenstellend beantwortet werden können. Wer einen Meisterbetrieb möchte, hat jederzeit die Wahl – muss aber mit Wartezeit rechnen. Denn es ist es ohnehin schwierig geworden, zeitnah einen Handwerker zu bekommen. Daher gilt erstmal: Ein größeres Angebot ist besser für den Kunden. Und nicht zu vergessen: Nur sehr wenige Solo-Selbstständige führen ein Leben in Saus und Braus – eher im Gegenteil.