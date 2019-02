Oldenburg Die Nahost-Konferenz in Warschau ist eine echte Mammut-Veranstaltung. Sie verkörpert genau das, was die Bundesregierung stets und ständig von den Amerikanern fordert: Lösen Sie internationale Probleme multilateral! Nun wird ein solcher Versuch unternommen, und ausgerechnet Berlin demonstriert, dass es diesen im Grunde ablehnt, weil er zu anderen Ergebnissen führen könnte, als es die deutsche Politik gern hätte.

Natürlich steht im Zentrum der Iran. Berlin fürchtet, es könnte gemeinsam mit seinen Partnern im Appeasement des Mullah-Regimes international ausgebremst werden. Deswegen bleibt Außenminister Heiko Maas zu Hause und schickt den subalternen Staatsminister Niels Annen. Der hat noch am Dienstag in der iranischen Botschaft in Berlin den 40. Jahrestag des islamischen Terrorregimes gefeiert.

Das alles ist natürlich sowohl ein Affront gegen Gastgeber Polen als auch gegen die USA. Die Bundesregierung scheint entschlossen, die transatlantische Bindung mit aller Macht zu torpedieren. Trotzdem ist von „wachsender internationaler Bedeutung“ die Rede, und Berlin träumt von einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Angesichts deutscher Amateurhaftigkeit und deutscher Irrwege muss man wünschen, dass die Welt davon verschont bleibt.