Oldenburg Es ist nackte Panik, die CDU und SPD ins Gebein gefahren ist. Im Osten geht das Gespenst AfD besonders erfolgreich um. Nur deswegen planen die Groko-Parteien nun ihre jeweilige „Offensive Ost“. Da wird der Wahlspeck für die anstehenden Landtagswahlen angerichtet.

Man möchte laut lachen, wenn da allen Ernstes Maßnahmen vorgeschlagen werden, die man längst hätte umsetzen können. Das betrifft niedrigere Löhne und längere Arbeitszeiten in der Ex-DDR. Das betrifft die Renten, und das betrifft auch Aspekte der Infrastruktur. Kurios geht es zur Sache, wenn die CDU da „wohnortnahe Kindergärten und Schulen“ sowie die „Absicherung medizinischer und pflegerischer Dienst“ plant. Hatte man das einstmals dichte Netz nicht nach 1990 radikal ausgedünnt und in weiten Teilen gar platt gemacht? Die Granden von CDU und SPD sollten sich keinen Illusionen hingeben. Versprechungen und schöne Worte hat man im Osten überreichlich gehört – und die darauf folgende Realität doch meist anders erlebt.

Letztlich erwarten viele Menschen im Osten endlich etwas erheblich Weitergehenderes als materielle Verbesserungen: eine Art Dekolonialisierung nämlich. Da ist es etwa die Regel in den meisten Behörden und viel zu vielen Unternehmen, dass auch fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch der Pförtner ein Ostdeutscher und die Chefs Westdeutsche sind. Es gibt kaum Firmenzentralen, in denen strategische Entscheidungen getroffen werden, sondern meistens nur verlängerte Werkbänke. Vor allem aber müssen sich Haltungen ändern, soll der Osten endlich wirklich in Einheitsdeutschland ankommen. Die westdeutschen Eliten in Berlin, Frankfurt, Hamburg oder Stuttgart müssen nach 30 Jahren endlich aufhören, die Ostdeutschen als minderbemittelte Dorftrottel mit wertlosen Lebenserfahrungen zu betrachten und sich selbst und ihre Erfahrungen als das Nonplusultra.