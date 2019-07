Oldenburg Bremen bekommt die erste Landesregierung mit Beteiligung der Linken, eine Neuheit in Westdeutschland. Allerdings wird der, der es mit ausgehandelt hat, nicht Präsident des Senats: Noch-Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Einerseits ist Sielings Entschluss konsequent, trägt er doch die Verantwortung für das katastrophale Abschneiden der SPD bei der Bürgerschaftswahl im Mai. Andererseits hat er mit der Weichenstellung für Rot-Grün-Rot noch dafür gesorgt, dass der andere Carsten, Wahlgewinner Meyer-Heder (CDU), nicht Senatspräsident einer – rechnerisch denkbaren – schwarz-grün-gelben Regierung werden konnte.

Sieling muss wie sein Amtsvorgänger Jens Böhrnsen nach einer Wahlschlappe gehen. Den erhofften Aufschwung für die SPD hat Sieling, der 2015 ins Amt kam, nicht einleiten können. Als Fachpolitiker hat er gute Noten bekommen, doch mit der Entschuldung Bremens haben allenfalls die Grünen punkten können, nicht der mitunter hölzern wirkende Finanzpolitiker Sieling.

Vielleicht ist die Sehnsucht der sozialdemokratischen Wähler nach einem Bürgermeister zum Knuddeln, wie es Henning Scherf einer war, zu groß gewesen. Was kommt auf Bremen zu? Die SPD erhält unter anderem das Ressort Bildung. Damit bleibt wohl alles, wie es ist. Und als Senatspräsident hat sich der bisherige Bürgermeister von Weyhe, Andreas Bovenschulte, in Position gebracht. Er war in die Bürgerschaft gewählt worden. Offenbar wird ein Bürgermeister neuer Bürgermeister in Bremen.