Keine Folklore

Oldenburg Man kennt diese Mätzchen und Schikanen aus Diktaturen und von unfreien Regimen, gewöhnen darf man sich niemals daran. Dass erfahrene Journalisten deutschsprachiger Medien in der Türkei mal wieder die Akkreditierung entzogen wurde, kann man auch diesmal nicht als landestypische Erdogan-Folklore abtun. Es ist vielmehr der verzweifelte Versuch, die kritischen Berichterstatter an den kurzen Strick zu nehmen.

Dass das Auswärtige Amt in seinen Hinweisen nunmehr auch auf offizielle Aussagen der türkischen Regierung von Anfang März verweist, ist bedenklich. Wer also im Ausland an Versammlungen gegen Erdogan teilgenommen hat, und nun in der Türkei Urlaub machen will, kann bei der Einreise festgenommen werden. Äußerungen, die nach deutschem Rechtsverständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, können in der Türkei zu Strafverfahren führen.

Es wäre trotzdem falsch, der Türkei im Umkehrschluss Aufmerksamkeit und Zuneigung zu entziehen. Das Land ist viel zu wichtig für Deutschland: als Handelspartner, als Urlaubsziel und bei der Erstaufnahme syrischer Flüchtlinge. Die Beziehung muss aufrechterhalten werden, auch wenn sie so schlecht wie lange nicht erscheint. Trotzdem wird diese Reisewarnung ihre Wirkung nicht verfehlen.