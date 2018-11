Oldenburg Sonderpädagogen sollen künftig auch an allgemeinbildenden Schulen eingestellt werden können. Bisher werden Förderschullehrer für ihren Einsatz an Regelschulen im Rahmen der Inklusion – der gemeinsamen Beschulung behinderter und nicht-behinderter Kinder – meist stundenweise abgeordnet. Mit der Pendelei zwischen verschiedenen Schulen soll nun Schluss sein. Das ist auch gut so.

Das bisherige Verfahren kostet nicht nur unnötig Zeit, die sich sinnvoller gestalten lässt, sondern es hat auch zur Folge, dass die Förderschullehrer, die nur hin und wieder an der jeweiligen Schule sind, nicht wirklich dazugehören.

Mit dem neuen Modell dürfte es deutlich entspannter und vor allem fruchtbarer für alle Beteiligten werden. Die Sonderpädagogen bringen ihre Kompetenzen zu 100 Prozent an den allgemeinen Schulen ein und werden fester Bestandteil innerhalb und außerhalb des Unterrichts. Damit ist der erste Schritt getan.

Nun muss dringend das zweite Problem, nämlich der Mangel an Sonderpädagogen insbesondere auf dem Land, mit der gleichen Konsequenz angegangen werden.