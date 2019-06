Oldenburg Die SPD sucht eine Doppelspitze. Das hat ja schon etwas von Klassenfahrt. Der Lehrer fordert die Schüler auf, sich in Zweierteams zusammenzufinden, damit der Einstieg in den Bus reibungslos klappt. Im Idealfall sitzt man neben seinem Kumpel. Wenn es schlecht läuft, sitzt man neben einem Menschen, den man nicht mag und der kurz nach Fahrtbeginn die Knoblauchfrikadellen-Dose öffnet.

Von da an macht es Sinn, seinen Sitznachbarn im Vorfeld zu finden, damit die Fahrt nicht zur Tortur wird. Dass das Team gemeinsam funktionieren muss, versteht sich von selbst.

Nur in alten Führungskräften-Handbüchern glaubt man noch an die befruchtende Kraft von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Guter Polizist und böser Polizist – dieses Duo funktioniert ja nicht einmal mehr im Tatort. Da drängt sich die Frage auf: Gibt es in der SPD Köpfe, die sich als gleichberechtigte Partner verstehen? Gibt es Köpfe, die keine Egomanen sind? Kurz: Gibt es den Teamspieler? Und: Gibt es bei den Sozialdemokraten gleich zwei davon?

Ein weiteres Problem sehe ich in der Stellenbeschreibung. Es bleibt bei mir der Nachgeschmack, dass die Sozialdemokraten mangels neuer oder, besser formuliert, „eigener“ Ideen glauben, weil eine Doppelsitze bei den Grünen funktioniert, muss dieses Format auch bei der SPD zünden.

Allein das Bewerbungsverfahren beschreibt das Dilemma der „Volkspartei“. Es gibt eine Bewerbungsfrist vom 1. Juli bis 1. September. Um antreten zu können, muss ein Kandidat die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband nachweisen. Die Bewerber sollen sich dann auf 20 bis 30 Regionalkonferenzen deutschlandweit vorstellen. Wieso nur fällt mir umgehend das Wort „Ochsentour“ ein?

Dieses Verfahren beschreibt keinen Neustart. Startup-Unternehmen, also hochinnovative Unternehmen, funktionieren anders. Nun ist eine Partei kein Startup. Leider, würde ich sagen.

Anstatt sich um Inhalte zu kümmern, anstatt Sorge zu tragen, dass „Herz und Bauch“ der Partei erreicht werden, wie es die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey formuliert hat, geht es in erster Linie wieder um Machtkämpfe, Mehrheiten, Absprachen, Zusagen und Proporz. Zwei Männer lieber nicht. Zwei Frauen dagegen gerne. Es bleibt kein Platz für Experimente. Das Verfahren ist Sinnbild der Scheu vor Reformen.

Ich habe für die SPD keinen Ausweg aus dem Dilemma. Ich weiß nur, dass der Weg der parteipolitischen Laufbahn nicht funktionieren wird. Warum nicht ein junges Gesicht einem erfahrenen Kopf zuordnen? Warum nicht einem Berufspolitiker einen Malocher an die Seite stellen, der die Sprache der hart arbeitenden Menschen spricht? Denn eines ist ja kein Geheimnis: Kaum ein Arbeiter fühlt sich noch von der SPD vertreten? Für Aufsehen und Zustimmung sorgen ehrliche Gesichter (was nicht impliziert, dass alle anderen Gesichter unehrlich sind).

Aber der Auszubildende im Pflegeberuf erreicht in der öffentlichen Wahrnehmung mit seiner deutlichen, nicht jedes-Wort-auf-die-Goldwaage-legenden Aussage mehr Akzeptanz als etwa die amtierende niedersächsische Sozialministerin. Wie heißt sie doch gleich? Sehen Sie!

Also, liebe SPD. Nutzt die Chance der Neuausrichtung. Schaut nicht zu den Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck und irrglaubt, das bekommen wir jetzt auch hin. Gebt frischen, unverbrauchten Menschen eine Chance – und das sind nicht Gesine Schwan und Kevin Kühnert.

Zeitgleich mit der Personalauswahl sollten auch zwingend folgende Fragen geklärt werden, die mein Kollege Stefan Braun in der Süddeutschen Zeitung vollkommen richtig so beschrieben hat: Wer will die SPD sein? Mit wem will sie es sein? Was will sie nicht mehr sein?