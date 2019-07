Oldenburg Über diesen Fall wird so viel diskutiert, wie er grausam ist: Eine Gruppe von zwölf- und 14-jährigen Jugendlichen – ja, Kindern – soll eine junge Frau vergewaltigt haben. Eine Tatbeschreibung, die man zweimal lesen muss, um sie wirklich glauben zu können. Und diese Unfassbarkeit des Geschehenen lässt in der emotionalen Debatte so manchen Scharfmacher Öl ins Feuer gießen.

Keine Freiartikel mehr in diesem Monat. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe