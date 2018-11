Oldenburg Für die 500 befristet beschäftigten Mitarbeiter, die beim Emder Volkswagen-Werk keine Zukunftsperspektive haben werden, waren die Beschlüsse der vergangenen Tage fraglos eine bittere Pille. Für den ostfriesischen Standort insgesamt ist die Umstellung vom Passat-Werk zur Elektroauto-Fabrik jedoch eine gute Nachricht.

Schaut man sich die Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit bei der kriselnden Fabrik an, ist es womöglich sogar die einzige Chance. Schon seit Monaten schwächelt die Passat-Nachfrage und damit auch die Produktion in Emden. Die Gründe sind vielfältig: der Einbruch des wichtigen türkischen Marktes, der bevorstehende Brexit, die Diskussion um Diesel-Fahrverbote in Deutschland. VW konnte nur mit Schließtagen und Kurzarbeit darauf reagieren. Dauerhaft sicherlich kein Ausweg. Zugleich spricht wenig dafür, dass die Nachfrage nach der in Emden gefertigten Modellpalette in den kommenden Jahren wieder sprunghaft steigen könnte. Das von den Emdern geforderte fünfte Modell hätte allenfalls temporär für Abhilfe gesorgt.

Mit der schrittweisen Umstellung auf Elektroautos eröffnet sich für den ostfriesischen Standort dagegen eine echte Zukunftsperspektive. Positiv zu werten ist, dass die Emder künftig nicht von einem Modell abhängig sind, sondern unterschiedliche Fahrzeuge bauen, einen Mittelklassewagen und ein Einsteigermodell, das überdies nicht nur für Volkswagen, sondern auch für Seat und Skoda gefertigt wird.

Natürlich ist der Schritt in die Elektromobilität nicht frei von Risiken. Wird dem E-Auto wirklich die Zukunft gehören, wie es die meisten Experten prognostizieren? Kommen die Modelle aus Emden beim Publikum an? Doch die Chance, diese Wette auf die Zukunft zu gewinnen, ist auf elektrischem Wege allemal höher, als auf ein „Weiter so“ zu setzen.