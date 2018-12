Oldenburg Man kann es nicht anders sagen: Die Vereinten Nationen haben absolute Unbrauchbarkeit bewiesen. Da schafft es deren Vollversammlung nicht, eine Terrororganisation zu verurteilen, die diktatorisch einen Streifen Land beherrscht und von dort aus regelmäßig ihre Nachbarn angreift.

Die Rede ist von der islamischen Hamas, ihren Raketenangriffen, ihren Terrortunneln und ihrer Daueraufhetzung der Bevölkerung des Gazastreifens gegen den Nachbarn Israel. Zuerst hat die Vollversammlung mit einem Verfahrenstrick die mögliche erste Verurteilung der Terrortruppe torpediert. Eine Dreiviertelmehrheit musste dafür erreicht werden. Das ging natürlich daneben – die islamischen Staaten und ihre Verbündeten haben bei solch einer Konstellation immer mindestens eine Sperrminorität. Die nutzten sie.

Bei Israel ist man in dieser Hinsicht nicht so skrupulös. Da purzeln die Verurteilungen am laufenden Band. Eine Terrororganisation, die auch schon einmal ermordete Gegner an Motorrädern durch die Straßen schleift, die wahllos Zivilisten beschießt, deren Programm darin besteht, den Nachbarn Israel zu vernichten – solch eine zutiefst verkommene Organisation hat in den Vereinten Nationen viele Freunde.