Oldenburg Bislang haben Elektroautos den Durchbruch hierzulande noch nicht geschafft. Nun erwägt der Bund, die E-Auto-Prämie zu verlängern. Immerhin gibt es insgesamt 600 Millionen Euro Bundesmittel, die ausgeschöpft werden möchten. Beim Kauf eines reinen Elektroautos mit Akku stehen laut des Programms 4000 Euro und beim Kauf eines Hybrids 3000 Euro Förderung zu. Momentan ist die Prämie aber eher ein Tropfen auf den heißen Stein.

Dass die Erwartungen an den Umweltbonus noch nicht erfüllt wurden, war absehbar – und die Wahrscheinlichkeit, mit der Verlängerung der eigentlich im Sommer auslaufenden Prämie den Elektroautoverkauf anzukurbeln, dürfte ebenfalls gering sein. Auch wenn die Infrastruktur immer besser wird und das Angebot an Modellen wächst, so sind die Fahrzeuge aufgrund der Akkus nach wie vor relativ teuer und die Lieferzeiten für einen Neuwagen mitunter lang.

Hinzu kommen je nach Modell die noch vergleichsweise geringen Reichweiten und relativ lange Ladezeiten. Da es noch keine Langzeiterfahrung mit Elek­trofahrzeugen gibt, ergeben sich bei potenziellen Käufern außerdem Unsicherheitsfaktoren wie die Langlebigkeit, Wartung und Wertentwicklung. Nur die Zeit wird zeigen, wohin die Reise geht.