Oldenburg Ein Riesenerfolg für die Opposition. Vielleicht der Beginn einer langsamen Veränderung in der Türkei. Ganz sicher eine deftige Niederlage für Präsident Recep Tayyip Erdogan. Das ist die Bürgermeisterwahl in Istanbul. Allerdings sollte man nicht davon ausgehen, dass sich hier strukturelle Veränderungen manifestieren.

Mit Istanbul ist nun das ökonomische Kraftwerk der Türkei in den Händen der Opposition. Erdogans AKP verliert damit die Kontrolle über jede Menge Pfründe für treue Anhänger. Und doch hat der Präsident das Land noch fest im Griff. Die Opposition wird nach wie vor geknebelt und geknechtet. Am Tag des Sieges begann in Istanbul eben auch ein Schauprozess gegen 16 Intellektuelle wegen „Umsturzversuchs“ im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013.

Erdogan verliert vor allem wegen der Wirtschaftskrise an Unterstützung. So wie ihm hier Erfolge einst stabile Mehrheiten einbrachten, bröckeln die jetzt in der Krise. Zudem bleibt die Türkei alles in allem ein islamisch-konservatives Land. Jahrzehnte der Islamisierung lassen sich nicht plötzlich zurückdrehen. Schon formiert sich eine neue religiöse Partei, getragen von einstigen Erdogan-Gefährten, die Erdogan beerben könnte. Diese Leute wollen eine neue Strategie. Aber keinen neuen Kurs.