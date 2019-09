Oldenburg Deutschland wird die vereinbarten Klimaziele nicht erreichen. Überrascht das eigentlich noch jemanden? Hinter den Zahlen 20/20/20 verbergen sich die Klimaziele , auf die sich die Europäische Union im Jahre 2008 geeinigt hat und die bis 2020 erreicht werden sollen: 20 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als 1990, 20 Prozent Anteil an erneuerbaren Energien und 20 Prozent mehr Energieeffizienz bis zum Jahr 2020. Bei der Treibhausgasemission hat Deutschland den „Vorteil“, dass 1990 noch der hohe Verbrauch der Braunkohle in Ostdeutschland die Bilanz schönte. Wenige Jahre später war ein großer Teil der Produktion in Ostdeutschland abgewickelt, die Klimabilanz verbessert.

Aber danach? Es könnte besser und ambitionierter sein. Einsparpotenzial gibt es bei dem Bereich private Haushalte und dem Sektor Verkehr. Zweites Ziel Energieeffizienz: Großer Nachholbedarf und das fehlende Bewusstsein in Verwaltungen und Ministerien, dass man zur Steigerung der Energieeffizienz investieren muss. Abgesehen davon steigt der Energieverbrauch, dieser Trend müsste umgekehrt werden. Drittes Ziel: Erneuerbare Energien. Deutschland war bei der Windkraft mal Technologieführer.

Es hakt bei den Genehmigungen, langwierige Verfahren hemmen die Binnennachfrage nach Windkraftanlagen. Und der durch Wind an Land und auf dem Meer erzeugte Strom muss zu den Verbrauchern im Süden geleitet werden. Da gibt es Engpässe. Erneuerbare Energien sind klimaneutral, sie benötigen uneingeschränkte Vorfahrt.