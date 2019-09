Oldenburg Nichts beschreibt diesen Robert Mugabe so gut, wie die Umstände seines Todes. Der autoritäre Ex-Präsident Simbabwes starb mit 95 Jahren in einem Luxus-Krankenhaus – in Singapur. Dort ließ er sich bereits seit Jahren behandeln. Unterdessen liegt die Lebenserwartung in dem Land, das er zwischen 1980 und 2017 regierte bei etwa 60 Jahren. In Deutschland sind es 80. Die Gesundheitsversorgung in dem südafrikanischen Land ist im Grunde zusammengebrochen. Wenn man Medikamente überhaupt bekommt, dann nur gegen US-Dollar, die aber kaum mehr jemand hat. Wer heute durch Simbabwe reist, der sieht auf Schritt und Tritt das Lebenswerk Robert Mugabes: Das ehemalige Rhodesien ist ein zerstörtes Land mit einer ruinierten Wirtschaft und einer zum größten Teil im Elend lebenden Bevölkerung.

Dabei hatte Mugabe nach der Unabhängigkeit und dem Erdrutsch-Wahlsieg seiner Zanu-Partei 1980 versprochen, „die Vergangenheit ruhen zu lassen“ und eine Versöhnungskurs zwischen schwarz und weiß zu fahren. In den ersten Jahren seiner Herrschaft wurde das belohnt durch relativ gute Wachstumsraten und wirtschaftlichen Aufschwung. In diesen Jahren entstand neben den kommerziellen Großfarmen, die vor allem von Weißen sehr erfolgreich betrieben wurden, ein florierendes Kleinbauerntum.

Krieg und Massenmord

Doch Mugabe war im Grunde seines Herzens schon immer Marxist, und so darf auch dieser relative Erfolg nicht über den Charakter seiner Herrschaft hinweg täuschen. Mugabe hatte die marxistische Ideologie und die Ablehnung des privaten Eigentums an Produktionsmitteln offenbar von Samora Machel, dem massiv vom Ostblock unterstützen Kommunisten-Führer Mosambiks, übernommen. Mugabe kombinierte solche ökonomischen Vorstellungen mit einem brutalen rassistischen Nationalismus. Der richtete sich zu Beginn seiner Herrschaft zunächst gegen das Volk der Matabele. Mugabe, selbst Angehöriger des Shona-Volkes, führte bis 1987 einen brutalen Bürgerkrieg gegen diese Nation. Ausgebildet wurden seine Truppen unter anderem von Nordkorea. Bis zu 80 000 Menschen sollen damals ermordet worden sein.

Ein Mann schiebt in Harare einen Wagen mit Eimern voller Wasser. Das Elend ist in Simbabwe allgegenwärtig. (Foto: DPA)

Mugabes nächstes Ziel waren die weißen Farmer des Landes. Eine mit deutlich rassistischem Ton geführte Enteignungskampagne zerstörte die erfolgreiche Landwirtschaft Simbabwes komplett. Farmen wurden aufteilt, ihre weißen Besitzer verließen zum größten Teil das Land. Von den ehemals über 5000 Farmen produzierten 2006 nur noch rund 50. Die ruinierten Betriebe sind heute im Land nirgendwo zu übersehen.

Mugabe verteilte das Land damals an so genannte „Kriegsveteranen“, die sich angeblich im Kampf gegen die Kolonialmacht ausgezeichnet hatten. In Wirklichkeit handelte es sich um einen Versuch, sich eine loyale Gefolgschaft zu erkaufen. Das scheiterte – von einem Exporteur wurde Simbabwe zu einem Importeur von Lebensmitteln. Die Enteignungen gingen mit einer Mordkampagne einher: Rund 30 weiße Landbesitzer wurden getötet, und die „Kriegsveteranen“ ermordeten fast 100 schwarze Manager solcher Betriebe als „Kollaborateure“. Den Niedergang der Wirtschaft vermochten auch Währungsmanipulationen nicht aufzuhalten. Zeitweise lag die Inflation bei über elf Millionen Prozent.

Dabei war Mugabe selbst, wie so viele Marxisten, dem Wohlleben nicht abgeneigt. Seine Anzüge ließ er in London schneidern. Seine Frau Grace galt in der Hauptstadt Harare als gewissenlose Verschwenderin. Mehr als eine Milliarde Euro soll ihr Mann auf die Seite geschafft haben, vor allem aus dem Verkauf von Rohstoffen.

Zweifelhafter Held

Das alles wurde dem vermeintlichen Helden der afrikanischen Dekolonialisierung von der Linken im Westen viel zu lange großmütig verziehen. Gesellschaftspolitisch überzog es Mugabe allerdings auch für diese Kreise deutlich, als er in den 90er Jahren eine massive Kampagne gegen die „unafrikanische“ Homosexualität begann, die in Mugabes Augen eine „weiße Seuche“ war. Schließlich aber ereilte auch Mugabe sein politisches Schicksal. Am Ende international geächtet und mit persönlichen Sanktionen auch von der EU belegt, stürzte ihn 2017 ein weitgehend unblutiger Militärputsch. Sein Nachfolger wurde ein alter Weggefährte. Emmerson Mnangagwa, genannt „das Krokodil“, war seit 1980 eine Stütze Mugabes – und führt heute den Mugabismus mit anderen Mitteln fort.

Eben jener Mugabismus lebt in Afrika heute politisch weiter, tragisch genug ausgerechnet in einem der wichtigsten Länder. In Südafrika werden massive Enteignungen weißer landwirtschaftlicher Betriebe vorbereitet. Vom Staat weitgehend geduldet, sehen sich schon seit Jahren vor allem burische Farmer einer Gewaltkampagne ausgesetzt, die das Ziel hat, sie von ihrem Land zu vertreiben. Allein im Jahr 2018 gab es 432 solche Angriffe. 54 Menschen wurden ermordet.

Andere Wege

Von diesen Verheerungen profitieren heute afrikanische Länder, die sich einer klügeren Politik verschrieben haben. Sambia nahm vertriebene Farmer aus Simbabwe auf und öffnet sich auch für unter Druck geratene weiße Agrar-Spezialisten aus Südafrika. „Wir sind glücklich, sie hier zu haben“, sagte jüngst Sambias Agrarminister Given Lubinda. Inzwischen befindet sich Sambia auf dem Weg, ein starker Lebensmittel-Exporteur zu werden. In Namibias Hauptstadt Windhook kann man heute besichtigen, wie Kapital aus Südafrika einen Bauboom antreibt.

Robert Mugabe wird nicht mehr erleben, wie klügere afrikanische Politiker ihre Länder so zum Blühen bringen und sein irrationaler, gewalttätiger marxistisch-rassistischer Weg damit endgültig ad absurdum geführt wird. Der Mugabismus ist bereits heute offenkundig gescheitert – auch wenn im südlichen Afrika noch immer mancher Politiker seinen Versuchungen erliegt.