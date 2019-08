Oldenburg Außenminister Heiko Maas (SPD) hat passende Worte gefunden, um der Opfer des Warschauer Aufstands von 1944 zu gedenken, und er hat zugleich einen konstruktiven Vorschlag für die deutsch-polnische Erinnerungsarbeit gemacht. Der Aufstand der Mutigen, die 1944 ein Signal für ein unabhängiges Polen und gegen das barbarische Nazi-Regime setzten, wurde blutig niedergeschlagen. 200 000, meist Zivilisten, wurden getötet. Nach den zahlreichen und beiderseits verursachten Irritationen im deutsch-polnischen Verhältnis ist Maas’ Entschuldigung eine Geste, die in Polen verstanden wird. Die Erinnerung an den 1944er-Aufstand von Warschau, in Deutschland oft mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 verwechselt, ist in Polen lebendig und einer der wichtigsten Gedenktage.

