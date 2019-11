Oldenburg Auch der Autor dieser Zeilen war in Fernzügen schon oft unterwegs, ohne dass sich dort ein Platz im traditionellen Sinne finden ließ. Das endete dann etwa a) zwanghaft kerzengerade stehend im Eingangsbereich oder b) sitzend auf einem sicherlich frisch gesaugten ICE-Teppich und c) einmal sogar sehr krumm sitzend, mit maßgeblichen Körperteilen im unteren Gepäckfach, an der Schiebetür. (Die Mitfahrt im Gepäcknetz des einstigen Hellas-Express München-Athen ist für diese Aufstellung verjährt und sowieso romantisch verklärt.)

Trotz solcher Erlebnisse würde ich aber nicht dafür plädieren, dass die Deutsche Bahn eine allgemeine Reservierungspflicht für ihre Fernzüge einführt. Diese Forderung kocht ja aktuell gerade mal wieder hoch.

Klar: Die Sitzauslastungsquoten der Vorzeige-Zugtypen ICE und Intercity steigen. Es gibt immer mehr Strecken und Zeitabschnitte, in denen Kunden zwar eine Fahrkarte haben, aber keinen Sitzplatz. Das ist sehr unbefriedigend. Die Devise muss dennoch bleiben: Freie Fahrt, spontan, wann immer man will oder muss. Idealerweise zu sozialverträglichen Preisen auch noch kurz vor Abfahrt.

Das ist eine prinzipielle Frage der Mobilität – gerade für Menschen, die kein Auto haben. Man muss abfahren können, wenn das der eigene Fahrplan so will – und dann natürlich die Verhältnisse an Bord wacker ertragen. Nicht selten ergeben sich unter widrigen Umständen ja auch noch ganz nette menschliche Erlebnisse.

Die Bahn und ihre Geldgeber könnten allerdings endlich mehr Maßnahmen einleiten, um das unbequeme Problem der überfüllten Züge grundsätzlich anzugehen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer nur symbolischen Platzreservierungsgebühr? Aktuell kann sie (4,50 Euro) ja schnell mal mehr als 20 Prozent des Preises (Super-Sparpreis 19,90 Euro) ausmachen - zu viel für Leute mit kleinem Geld. Oder: Die laufenden Infos über konkret freie Plätze in dem jeweiligen Zug könnten noch viel besser werden.

Damit würde natürlich erst einmal nur der chronische Mangel an Kapazitäten besser gemanagt.

Es hilft letztlich nichts. Wir brauchen: Mehr Gleise, mehr Züge, mehr Waggons, längere Bahnsteige und mehr Personal. Das ist nicht neu.Nun aber mal beherzt ran an die Umsetzung, auch gegen örtlichen Widerstand! Man würde die besseren Zeiten ja doch gern noch erleben, als aktiver Bahnfahrer.