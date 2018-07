Oldenburg /Wangerland Nein, kreativ ist die Lösung der Gemeinde Wangerland und der Wangerland Touristik nun wirklich nicht. Nachdem Aktivist Janto Just in einem Aufsehen erregenden Prozess erstritten hatte, dass die Strände in Schillig, Horumersiel und Hooksiel als Landschaftsbestandteil frei zugänglich sein müssen und kein Eintrittsgeld erhoben werden darf, hatte die Nordsee-Kommune die Zugänge geöffnet. Nun sollen bewirtschaftete Teilbereiche wieder abgegrenzt und kostenpflichtig werden. Also neue Kontrollen – und wenig Sympathiepunkte.

Die Logik der Gemeinde: Die Bewirtschaftung, Pflege und Bewachung der Strände kostet Geld – und das muss wieder eingespielt werden. Sie definiert jetzt Bereiche, in denen es Toilette, Kiosk und Wachstation gibt, und kassiert dort Eintrittsgeld. Andere Strandbereiche ohne Service bleiben frei zugänglich.

Weitsichtig ist diese Logik nicht. Denn das Wangerland investiert nicht nur in den Tourismus, sondern lebt auch von ihm. Das Urteil zum Strandeintritt wäre eine einmalige Chance gewesen, die Urlaubsgemeinde im wachsenden Markt des Deutschland-Tourismus attraktiv zu positionieren. „Freier Strandeintritt“ – was wäre das für ein Marketing-Pfund.

Dazu kommt, dass die künftig mit vier Euro Eintritt für erwachsene Tagesgäste belegten Badestrände am Preis-Leistungs-Verhältnis zweifeln lassen. Die Sanitäranlagen sind in oft weit entfernten und hässlichen Zweckbauten untergebracht. Besonders am Hooksieler Strand hat die Gastronomie allenfalls Imbissbuden-Niveau. Mit einem Cocktail den Sonnenuntergang bewundern? Fehlanzeige. Abends noch ein Fischbrötchen, während die Kutter auslaufen? Keine Chance. Koppelung der Gastronomie-Öffnungszeiten an die Hochwasserzeiten? Nicht vorgesehen.

Freie Strände, ein bisschen mehr Strandbad-Charme und attraktive Gastronomie würden die Zahl der Gäste, die Geld im Wangerland lassen, erhöhen. Doch nun werden die einst komplett abgezäunten Strände auch noch in Bezahlzonen unterteilt. Die Chance war da, es zumindest besser zu versuchen. Sie wurde leider verpasst.

