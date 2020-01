Frage: „Flugscham“ ist gerade ein Trendwort, kommt jetzt auch die Modescham?

Canan Barski: Vielmehr die Shopping-Scham. Es geht nicht darum, Mode oder Stil schlechtzureden. Es geht darum: Was für Blut klebt an meiner Kleidung, welche Ressourcen wurden verbraucht.

Frage: Was für ein Problem haben Sie mit Fast Fashion?

Barski: Bei Kleidung geht es stark darum, ein Bedürfnis zu erzeugen, was eigentlich gar nicht da ist. So ist Fast Fashion entstanden. Wer ein neues Küchengerät braucht, der sucht speziell. Bei Kleidung ist das nicht so. Vom Designentwurf bis zum Kleidungsstück dauert es dabei mittlerweile nicht mal mehr zwei Wochen. Das Tempo ist nur möglich, weil man Arbeitsrechte missachtet und Umweltstandards in den Produktionsländern lasch sind.

Frage: Konsumieren wir zu viel Kleidung?

Barski: Ja, auf jeden Fall. Die Wertschätzung für Kleidung hat stark abgenommen. Damit es ökologisch und sozial verträglich für unseren Planeten wird, muss es weniger werden. 1,2 Millionen Tonnen Müll entstehen so im Jahr in Deutschland. Die ganze Bekleidungsindustrie verursacht dabei mehr CO 2 als die Seeschifffahrt und der Flugverkehr zusammen.

Im Namen der Nachhaltigkeit aktiv Canan Barski ist Eine-Welt-Promoterin und Bildungsreferentin in Oldenburg. Die 31-Jährige studierte Nachhaltigkeitsgeografie. Sie setzte sich unter anderem dafür ein, dass Oldenburg Fair-Trade-Stadt wurde. Mit dem Bündnis „Oldenburg handelt fair“ arbeitet sie momentan an einem Ratgeber zu fairer und ökologisch produzierter Kleidung.

Frage: Unternehmen argumentieren, dass sie nur auf Nachfrage reagieren. Wer hat Schuld?

Barski: Es geht nicht um Schuld. Jeder kann was tun. Die Käufer fühlen sich oft machtlos. Obwohl jeder Deutsche durchschnittlich 60 Kleidungsstücke im Jahr kauft. Das ist ziemlich viel.

Frage: Fast Fashion profitiert von Influencern, also Menschen, die Produkte in ihren Lifestyle integrieren und dann auf sozialen Medien für sie werben. Wo sind die Fair Trade Influencer?

Barski: Es gibt Fair Trade Mode Blogs und Instagram Accounts. Aber die erreichen natürlich nicht so viele Leute wie die Influencer von unfairen Modemarken.

Frage: Woran liegt das?

Barski: Ein entscheidender Punkt ist das schlechte Gewissen. Wenn man als Influencer oder Unternehmen eine faire Linie hat und das Hauptgeschäft aber unfair organisiert ist, wird es schwierig, das zu kommunizieren. Wenn ein Geschäft eine faire Marke führt, dann wird es mit dieser auch nicht explizit werben, weil dann die Kunden herausfinden: Der Rest ist unfair.

Frage: Marken müssen ihre fairen Produkte also verstecken? Das ist paradox.

Barski: Der Anspruch an die Influencer, die für Fairness und Nachhaltigkeit werben, ist sehr hoch. Da wird schnell geguckt, wie reist diese Person, was isst diese Person. Dabei ist es das Wichtigste, irgendwo anzufangen.

Frage: Müssen wir Minimalisten werden?

Barski: Nein, der erste Schritt heißt: das nutzen, was schon da ist, also Second Hand. Das ist optimal, denn wir erhalten „neue“ Kleidung, ohne die Umwelt zu belasten.

Frage: Was muss sich ändern?

Barski: Wir müssen politisch etwas verändern. Nachdem 2014 die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch einstürzte und mehr als 1000 Menschen starben, gründete Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) das Textilbündnis. Er wollte damit die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie verbessern. Die Hälfte der deutschen Unternehmen wurde Mitglied. Das war 2014, jetzt ist 2019. Seitdem ist sehr wenig passiert. Nur mit Freiwilligkeit kommen wir nicht weiter. Das sagen mittlerweile auch 42 Unternehmen. Sie sprechen sich deshalb für ein Lieferkettengesetz aus.

Frage: Was bedeutet ein Lieferkettengesetz?

Barski: Seit diesem September gibt es eine starke Initiative, die dieses Gesetz fordert. Das Gesetz würde Unternehmen verpflichten, entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette Verantwortung zu übernehmen, also auch für einstürzende Fabrikgebäude in Bangladesch.

Frage: Warum ist das Gesetz nötig?

Barski: Auf dem Papier haben alle Unternehmen ihren Verhaltenskodex. Aber es hat sich gezeigt, dass der Kodex nichts mit der Realität zu tun hat. Unternehmen versuchen ihr Image aufzubessern, aber mit möglichst wenig Anstrengung.

Frage: Sie erwarten Gegenwind?

Barski: Der kommt schon. Die Unternehmen sehen das klar als Wettbewerbsnachteil. Sie müssen viel stärker kontrollieren. Es ist aber doch so: Wenn es um die Qualität geht, ist so eine Kontrolle kein Problem. Nur wenn es um die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten geht, wird die Rückverfolgbarkeit in der globalen Lieferketten als unmöglich dargestellt.