Laue: Chance erkennen!

Lars Laue

Wer jetzt im Job steht, der will nicht hören, dass er noch länger den Rücken krumm machen soll. Irgendwann ist Schluss – und viele Menschen erreichen auch jetzt noch nicht einmal die geltende Rentengrenze. Aber wenn jetzt über die Rente mit 70 diskutiert wird, dann gehört dies eben auch zur Wahrheit: Je solider die Rente finanziert ist, desto mehr Geld steht bereit für die Menschen, die wirklich nicht mehr arbeiten können.

Heutzutage ist 70 das neue 60. Und wer heute 60 Jahre alt ist, fühlt sich oft wie ein 40-Jähriger. Das Altern hat sich verändert. Senioren sind körperlich fitter, als es ihre Eltern und Großeltern in dieser Lebensphase waren. Viele treiben Sport, machen Fernreisen – oder bleiben einfach immer weiter berufstätig.

1,4 Millionen Menschen im Rentenalter arbeiten in Deutschland. Damit ist jeder neunte Bundesbürger im Alter zwischen 65 und 74 Jahren erwerbstätig. Ihr Anteil hat sich seit der Jahrtausendwende verdreifacht. Noch sind die fleißigen Senioren eine Minderheit. Doch angesichts der rasanten Alterung der Gesellschaft kommt Deutschland nicht darum herum, das Renteneintrittsalter anzuheben.

Arbeiten im Alter kann neben Vorteilen für die staatliche Rentenkasse überdies noch ganz persönliche Vorzüge haben. Privater finanzieller Spielraum ermöglicht es, sich Dinge zu erlauben, die sonst wohl das Budget gesprengt hätten. Hinzu kommen soziale Kontakte und ganz wichtig: Ältere Arbeitnehmer sind durch ihre langjährigen Erfahrungen Gold wert – hier können künftige Arbeitnehmer viel lernen, nicht nur fachlich, sondern vor allem auch, was das menschliche Miteinander angeht. An dieser Stelle ist eine größere Flexibilität in den Betrieben vonnöten, um etwa Patenschaften zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmern zu fördern.

Haselier: Wer bietet mehr?

Thomas Haselier

Es ist die ewig gleiche Gruseldebatte: Arbeitgebernahe Rechenkünstler wie IW-Chef Michael Hüther erheben die stereotype Forderung nach einer Erhöhung des Rentenalters, weil das Geld nicht ausreicht. Nach der Debatte um die Rente mit 67 sind wir in diesem Jahr bei 70, in zwei Jahren vielleicht schon bei 75. Und warum nicht auch bald bei 80 oder 90? Wer bietet mehr? Für den früheren Gesundheitsminister Gröhe darf es in der Rentenkommission keine Tabus geben. Stimmt, nur meint der das ausschließlich bezogen auf das Renteneintrittsalter.

Dabei eilt es, endlich eine wirkliche Rentenreform anzupacken, die diesen Namen verdient, statt ständig mit der einfallslosen Lösung zu kommen, die Renten zu kürzen. Denn die Erhöhung des Renteneintrittsalters ist nichts anderes als eine verkappte Rentenkürzung. Es ist doch heuchlerisch, um nicht zu sagen: verlogen, dass ausgerechnet diejenigen, die vehement die Rente mit 70 fordern, im Alltag alles daran setzen, dass ältere Arbeitnehmer vorzeitig in den Ruhestand gehen, weil sie ihnen zu teuer und zu wenig belastbar sind.

Der Punkt kommt ohnehin, dass der Generationenvertrag, der bisher die Rente gesichert hat, nicht mehr funktioniert, einfach weil es zu wenig Einzahler geben wird. Kommt es zum Wegbrechen von Arbeitsplätzen durch Automatisierung und Digitalisierung, wird die Rechnung auch mit einem Eintrittsalter von 100 nicht mehr aufgehen. So weiterzumachen, ist grob fahrlässig.

Deshalb: Die Renten müssen endlich steuerfinanziert werden, eine Finanztransaktionssteuer ist dafür die intelligenteste und volkswirtschaftlich vertretbarste Lösung. Sie sorgt für eine Umverteilung des Reichtums, für mehr Steuergerechtigkeit, entlastet die Jungen und ist die nachhaltigste Rentenreform.